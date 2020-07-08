Тирана, , 22:50 — REGNUM Глава Демократической партии Албании и лидер оппозиции страны Люльзим Баша дал эксклюзивное интервью для албанского новостного агентства Telegrafi. Главной темой интервью стала эпидемиологическая ситуация в Албании и неэффективное руководство правительства Эди Рамы в условиях кризиса.

По словам политика, правительство оказалось бессильным в условиях пандемии и новый рост числа заразившихся привел к международной изоляции страны.

Правительство Эди Рамы, по словам Баши, не имеет четкого плана или стратегии действий, что приводит к быстрому ухудшению ситуации как в экономике, так и в сфере здравоохранения:

Люльзим Баша Кажется, что правительство уже сдалось и выпустило ситуацию из рук, подвергая опасности жизни граждан. После двух месяцев изоляции правительство не предприняло ни одной меры и не выступило ни с какой стратегией по выходу из кризиса. Граждане вышли из изоляции с разрушенной экономикой и сталкиваются с быстрым распространением вируса. Мы страна с наименьшим числом проводимых тестов на коронавирус. Правительство думает, что это может ему сойти с рук, если скрыть число лиц, которые умирают от COVID-19. Многие граждане с симптомами не только не проходят обследование, но даже не получают советов о том, как вести лечение. Какая стратегия преследуется? Как ведется борьба с вирусом? Что случится через две недели, через месяц или осенью? Ничего.

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