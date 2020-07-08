Москва, , 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения. При этом Киев заявил отказ от своей собственной, представленной ранее инициативы по формату составления списков. Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории», — заявил Грызлов.

Он также отметил, что путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп, что серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом.