Вашингтон, 9 июля 2020, 08:38 — REGNUM Попытка противопоставить Японию как связующее звено стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекину должна была привлечь в «восточное НАТО» даже тех, кто с подозрением относится к японским инициативам. Почему эта американо-японская идея оказалась мало жизнеспособной, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.
К противостоянию с Китаем в США пытаются приобщить срочно изобретенный так называемый индо-тихоокеанский регион,
Красивый план, но похоже, что АСЕАН склоняется, скорее, к китайскому предложению, Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству. Таким образом, идея «восточного НАТО» может зачахнуть еще на стадии обдумывания вариантов.
Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Взаимодействие России и Китая меняет мир к лучшему».