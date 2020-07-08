Москва, , 20:24 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия началось общественное обсуждение разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проекта приказа «О регламенте информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов Российской Федерации».

Проект направлен на правовое обоснование «отслеживания» граждан, вступавших в контакт с больными коронавирусной инфекцией, и передачи результатов такого «отслеживания» в информационные системы заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и оперативных штабов субъектов РФ.

Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава России о номере мобильного телефона гражданина, заражённого COVID-19. Для их обработки используется система, в которую заложены специализированные алгоритмы, определяющие перечень абонентов сетей мобильной связи, «находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включённым в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней». Анализируется информация о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода. Итогом анализа служит список номеров абонентов, которые могут быть подвержены риску заражения COVID-19 из-за общения с заболевшим.

Полученные списки собираются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав.

Как известно, аналогичную технологию отслеживания контактов пользователей смартфонов с заражёнными коронавирусом людьми разрабатывали в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится с 6 по 20 июля 2020 года.

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