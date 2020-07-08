Москва, , 18:48 — REGNUM Противолодочные учения с применением торпед и глубинных бомб провели группировки Северного флота (СФ) в Баренцевом море, сообщает 8 июля пресс-служба флота.

Торпедные стрельбы и бомбометание было выполнено моряками-противолодочниками, при этом в учениях задействовались атомные субмарины.

«На завершающем этапе учений моряки-противолодочники отработали практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) были выполнены глубинные бомбометания и торпедные стрельбы», — указано в сообщении пресс-службы.

Поиск подводных лодок проводился во взаимодействии с самолётами Ил-38 и Ка-27.

В свою очередь, экипажи атомных подводных лодок отработали скрытное маневрирование и атаку на корабли поисково-ударной группы.

Учения и стрельбы прошли в рамках большого сбор-похода разнородных сил Северного флота, в котором задействованы свыше 30 надводных кораблей, субмарин разного класса и судов обеспечения, более 20 различных летательных аппаратов и техника береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

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