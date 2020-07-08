Москва, , 18:47 — REGNUM В Госдуме с поправками к Конституции видят перспективы для установления дополнительной, второй ежегодной индексации пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Получателям страховых пенсий выплаты индексируются один раз в год 1 января — норма действует до 2025 года, получателям социальных пенсий — также один раз в год 1 апреля, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Но в соответствии с Конституцией у нас теперь индексация предполагается не реже одного раза в год… Полагаю, что пенсионное законодательство, и те, кто являются получателями страховых пенсий, и получателями государственных пенсий, в отношении этих лиц также должно быть пенсионное законодательство скорректировано», — заявил Нилов.

Депутат Госдумы напомнил, что парламентарии фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий дополнительные к пенсии фиксированные выплаты в размере около 5 тыс. рублей для пенсионеров старше 75 лет.

Аналогичную инициативу внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России».

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