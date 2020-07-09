Москва, , 03:04 — REGNUM Неуверенность народа в своих силах воспринимается многими как признак «стабильности» государства. Мол, когда народ слаб и затюкан, ему и в голову не придет надеяться на собственные силы и он будет вынужден идти на поводу у правителей. Чем грозит такая точка зрения, разбирался автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Эрих Фромм. Бегство от свободы. М: АСТ, 2020

Пока население страны надеется на какие-нибудь не от него зависящие перемены, выбор у него не велик. Может быть придет «добрый» лидер страны, который сделает жизнь народа лучше, или произойдет какой-нибудь катаклизм, который сметет политическую верхушку, мечтают угнетенные. История показывает нам, как на волне таких вот ожиданий к власти приходили самые отъявленные негодяи, вроде гитлеровцев, которые ввергали страну в глубочайшую пучину бедствий.

Выдающийся психолог Эрих Фромм написал книгу «Бегство от свободы», в которой подробно изложил психологические проблемы, берущие начало в неуверенности. Но как может здоровым образом справиться с неуверенностью не отдельный человек, а целый народ?

Читайте статью Дмитрия Буянова «Перемены против стабильности: что выбрала Россия?».