Варшава, , 01:17 — REGNUM Польские правые через СМИ стараются убедить поляков, что никакой союз Польши и России ни при каких обстоятельствах невозможен. Такой подход обосновывается даже «неопровержимой» исторической аргументацией. Почему поднимать эту тему понадобилось именно сейчас и на кого направлена данная риторика, разбирает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Возможно, что причина такого пристального внимания со стороны «рупоров» правых сил в Польше стал скрытый пока внутренний диалог в правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), посвященный отношениям Польши и России. Действительно, антироссийская пропаганда, на протяжении долгого времени ведущаяся в Польше уже начала давать противоположный эффект, заставляя задуматься над рядом вопросов. Например, почему польские туристы или проживающие в России поляки не чувствуют никакой враждебности со стороны русских? Или почему Россия, такая «неэффективная и слабая» является источником ужасной опасности для Запада?

Возможно, что исторический экскурс в российско-польские неурядицы давних дней призван освежить и укрепить подозрительность поляков, начавшую было ослабевать? А может быть, что эта дополнительный разбор давних обид или упущенных возможностей служит аргументом перед выборами президента, в уже развернутой избирательной компании. Но могут ли служить прочной основой для выстраивания современных отношений доказательства, добытые из прошедших столетий, когда и страны, и их политические системы были совсем другими?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Кто и зачем убеждает поляков не иметь дело с Россией».