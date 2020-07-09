Москва, , 00:06 — REGNUM Пресловутый Монреальский протокол, положения которого преследуют цель получения максимальной выгоды ТНК, висит как кандалы на ногах российской холодильной промышленности и не только. Игорь Мазурин на ИА REGNUM предлагает три способа, как можно обойти положения вредоносного и научно необоснованного Монреальского протокола и освободить из «озонозащитного» плена экономически перспективную отрасль.

Озон Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый способ отмены Монреальского протокола заключается в том, что его положения давно признаны научно необоснованными, следовательно, согласно ст. 48 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, есть основания для признания этого документа недействительным. Но если по каким-то причинам этот путь не подходит, то есть второй: Монреальский протокол разрешает использование неантропогенных, то есть не созданных человеком, «озоноопасных» и прочих газов.

А газов, пригодных для производства в холодильной промышленности в тех же вулканических газах очень много. Только добывай и очищай, что давно уже научились делать. И, наконец, есть третий способ, пожалуй самый элегантный. Ведь в России изобретен хладагент, которым можно заменить «задавленные» Монреальским протоколом якобы «опасные» фреоны, а качество этого хладагента позволяет получать при его использовании сразу несколько выигрышей. О каком же веществе идет речь?

Читайте в статье Игоря Мазурина «Обновлённая Конституция РФ требует отмены Монреальского протокола. Часть 3».