Липецк, , 18:31 — REGNUM Директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александра Павленко уволили с занимаемой должности «в связи с утратой доверия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июне в отношении него и его заместителя были возбуждены уголовные дела о получении взятки. По версии следствия, директор агентства и его заместитель получили от руководителя коммерческой фирмы взятку в размере более 2,5 млн рублей. За это они обещали содействие в заключении государственного контракта и помощь в его исполнении. Контракт заключался на обеспечение работы комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Экс-руководителю грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Также прокуратура внесла представление, по итогам которого чиновник был уволен.

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