Минск, , 18:03 — REGNUM Верховный суд Белоруссии продолжает рассмотрение громкого коррупционного дела, фигурантами которого являются 16 человек. Среди них — бывший глава Службы безопасности президента, занимавший должность замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин, а также бывшие сотрудники Нацбанка, «Белтелекома» и других госструктур.

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В негосударственной прессе громкий процесс известен как «дело Втюрина». Государственное информагентство БелТА называет его «делом банкиров» и сообщает о решении суда дополнительно наложить арест на имущество подсудимых, который во время досудебного производства не налагался.

В перечне имущества значатся $20 тыс, облигации на $377 тыс и 5 тыс евро, которые были изъяты у председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича. Он обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее $868,75 тыс совместно с Андреем Подгорным — замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Белоруссии. В перечне указаны принадлежащие Подгорному $719 тыс, 7,5 тыс евро и 10 слитков золота по 100 г каждый.

В документе на арест имущества значатся также более 21 тыс. евро и $470 тыс гендиректора белорусского госмонополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедова. Там также фигурируют обнаруженные у Втюрина $209,8 тыс и более 25 тыс. евро.

Втюрин заявил, что 25,6 тыс евро и $30 тыс были «взяты супругой по договору займа», попросив учесть, что «эти деньги получены законным путем».

Слушания по громкому уголовному делу продолжились в Верхоавном суде Белоруссии 10 марта. Заседания проходят в здании суда Московского района Минска.

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Напомним, замглавы Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин был арестован весной 2019 года. Официально ему инкриминировали получение крупной взятки при заключении сделок о поставках оборудования и програмного обеспечения госструктурам, прежде всего — РУП «Белтелеком». Однако прозападная оппозиция раскручивала версию об обсуждении Втюриным на встрече с российским послом Михаилом Бабичем сценария «после Лукашенко». Версия подтверждения не получила, однако возник повод для «закручивания гаек» и реализации мобилизационного сценария при подготовке к президентской кампании 2020 года.