Москва, , 17:47 — REGNUM Общероссийское движение «Сильная Россия» поддерживает внесённый в Госдуму законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель этого движения Антон Цветков.

«Этот законопроект реализует принятые поправки к Конституции РФ и уточняет саму формулировку Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», что очень важно, так как исключает двоякое толкование. Терминология должна быть предельно чёткой и ясной, — сказал он. — Что же касается ужесточения наказания, то за экстремистскую, то есть направленную на разрушение общепризнанных норм и правил, деятельность, степень уголовной ответственности должна стать более суровой, чтобы свести на «нет» как попытки, так и призывы к подобным действиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил, что Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.

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