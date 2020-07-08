Москва, 8 июля 2020, 17:47 — REGNUM Общероссийское движение «Сильная Россия» поддерживает внесённый в Госдуму законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель этого движения Антон Цветков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил, что Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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