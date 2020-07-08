Москва, , 17:37 — REGNUM Командующий Военно-морским флотом Украины Алексей Неижпапа, по всей видимости, хочет привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к бедственному положению и недофинансированию флота Украины. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июля заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, выступая на пресс-конференции «России и Украина: от дипломатических конфликтов к военному противостоянию» и комментируя ряд заявлений Неижпапы, посвящённых Крыму.

«В Крыму уже привыкли к антикрымским заявлениям со стороны украинского генералитета, — сказал Мезюхо. — Поэтому такие заявления и комментарии уже не производят информационного резонанса. Впору говорить о том, что в украинской политике есть «крымское» лобби. И оно есть в военно-морских силах Украины. Это лобби после воссоединения Крыма с Россией утратило свою кормовую базу. Украинский флот страдал от недофинансирования ещё до событий марта 2014 года. Так называемое крымское лобби обосновалось в украинской политике. Во многом заявления представителя ВМС связаны с недофинансированием украинского флота. Таким образом офицер привлекает внимание президента Украины к проблеме, которая есть».

Как пояснил эксперт, офицерам ВМС негде жить в Одессе, у них возникают проблемы, связанные с довольствием и текущим финансированием.

«Надо понимать, что отношения между Киевом и Москвой будут только ухудшаться. Это очевидный факт», — также заметил Мезюхо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о намерении сделать Севастополь главной украинской военно-морской базой.