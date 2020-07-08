Москва, 8 июля 2020, 17:37 — REGNUM Командующий Военно-морским флотом Украины Алексей Неижпапа, по всей видимости, хочет привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к бедственному положению и недофинансированию флота Украины. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июля заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, выступая на пресс-конференции «России и Украина: от дипломатических конфликтов к военному противостоянию» и комментируя ряд заявлений Неижпапы, посвящённых Крыму.
Как пояснил эксперт, офицерам ВМС негде жить в Одессе, у них возникают проблемы, связанные с довольствием и текущим финансированием.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о намерении сделать Севастополь главной украинской военно-морской базой.