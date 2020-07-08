Киев, , 17:34 — REGNUM Печерский районный суд Киева в ходе заседания сегодня, 8 июля, в очередной раз не избрал меру пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко.

Об этом заявил судья Сергей Вовк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам судьи, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования. Офис генерального прокурора согласился с этим решением.

Напомним, что речь идет о деле, в рамках которого Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки с целью назначения первым заместителем главы ведомства Сергея Семочко. Любопытно, что буквально накануне Печерский суд Киева принял решение продлить срок расследования по этому делу еще на три месяца.

Суд рассматривал вопрос о мере пресечения для Порошенко трижды — в июне, 1 июля и сегодня, 8 июля. Изначально в генпрокуратуре говорили о возможности задержания экс-президента, но потом изменили требования и просили отпустить его на время следствия под личное обязательство.

«Балаган с избранием меры пресечения Порошенко по «делу Семочко» закончился тем, что прокуроры сами отозвали свою просьбу о каких-то личных обязательствах на время расследования, поскольку расследование уже закончилось», — комментирует принятое решение политолог Дмитрий Корнейчук.

«Это реально какой-то цирк для умственно отсталых», — добавил также эксперт.