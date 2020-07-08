Москва, , 17:23 — REGNUM На Украине выросла политическая роль военных, что может быть связано с их представительством в Верховной раде, считает военный обозреватель, специалист по вопросам военно-промышленного комплекса, лётчик-инженер Дмитрий Дрозденко. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 июля на пресс-конференции «России и Украина: от дипломатических конфликтов к военному противостоянию», комментируя слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы о том, что военно-морской флот Украины готов к полноценному конфликту с Россией.

«Визуально роль украинских военных выросла. Возможно, что это связано с их представительством в Раде. С текущим конфликтом в зоне Донбасса. Но я бы это связывал ещё и со слабостью центральной власти, с отсутствием чёткой линии поведения и, более того, отсутствием чёткой линии поведения со стороны кураторов, — сказал Дрозденко. — Согласимся с тем, что американцы достаточно чётко контролируют поведение украинской элиты. Но дело в том, что у самой Америки нет чёткой линии поведения. Это связано с тем, что предстоят выборы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится «к полномасштабной военной конфронтации» с большими потерями как среди военных, так и среди гражданского населения.