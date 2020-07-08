Киев, , 17:22 — REGNUM Кабинет министров Украины назначил новым уполномоченным по защите государственного языка (т. н. «языковым омбудсменом») депутаты Рады предыдущего созыва Тараса Креминя.

Соответствующее решение правительство страны приняло сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что кандидатуру Креминя, у которого было два конкурента, выбрали путем рейтингового голосования. Министры пока не поясняли, чем обусловлен их выбор.

В Раде предыдущего созыва, с 2014 по 2019 г., Креминь был народным депутатом от партии «Народный фронт» Турчинова — Яценюка, которая имеет репутацию ярко выраженной «партии войны».

Напомним, что предыдущий языковой омбудсмен Татьяна Монахова занимала этот пост с ноября 2019 г. по апреля 2020 г. и ушла в отставку со скандалом, заявив, что из-за бюрократических препятствий не смогла получать заплату.