Москва, , 17:16 — REGNUM Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа, говоря о готовности флота Украины воевать с Россией, сделал политическое заявление, которое не имеет под собой реальной основы, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 июля на пресс-конференции на тему: «России и Украина: от дипломатических конфликтов к военному противостоянию».

«Всякое заявление должно основываться на реальных силах. Что конкретно у командующего находится в подчинении? — поинтересовался Дандыкин. — В настоящее время у командующего ВМС в подчинении находится флагман, фрегат «Гетман Сагайдачный». Это корабль, который был построен для нужд пограничных войск Советского Союза. Это несколько десантных катеров. Это катера типа «Гюрза». И ряд других различных вспомогательных кораблей. Также на Украине рассчитывают, что США дадут из своих запасников катера береговой охраны. Тактика ВМС Украины прежде всего подразумевает применение крылатой ракеты «Нептун». О ней много говорили. Это ракета советской разработки, которая была доработана».

Как пояснил эксперт, это дозвуковая ракета, которую могут сбивать и с воздуха, и средства ПВО.

«Таким образом, с учётом того, какими силами располагает Россия в составе Черноморского флота и Воздушно-Космических Сил, заявления Неижпапы не имеют под собой реальной основы, — сказал Дандыкин. — Допустим, что всё это может происходить. Это значит, что ракеты будут уничтожены средствами российского ПВО, и «ответка» последует незамедлительно. Будут подавлены все очаги, из которых будут применяться эти ракеты. И я не думаю, что их слишком много на Украине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Неижпала дал понять, что ракеты «Нептун» якобы готовы вести огонь по Севастополю с материковой части Украины.

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