Киев, , 17:04 — REGNUM Суд в Киеве решил не избирать бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в рамках уголовного дела о назначении им заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Заседание суда проходит сегодня, 8 июля.

Речь идет об одном из дел в отношении Порошенко, которое касается назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Следствие полагает, что в 2018 году Порошенко принудил к назначению Семочко главу спецслужбы Егора Божка.

На сегодняшнем заседании прокурор объявил, что расследование дела о назначении Семочко завершено и гособвинение не видит целесообразности избирать Порошенко меру пресечения.

«Ходатайство… об избрании меры пресечения Порошенко… Оставить без рассмотрения», — сказал следственный судья Сергей Вовк.