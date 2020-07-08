Казань, , 17:03 — REGNUM От партии «Справедливая Россия» на довыборах кандидатов в депутаты Госдумы в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, Татарию будет представлять предприниматель Ильнар Сираев. Такое решение было принято 7 июля во время заседания партии, которое провел руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.

С его слов, партию на довыборах представят достойные кандидатуры, которые будут выступать с единой программой, одобренной руководящим партийным органом. «Рассчитываю, что по итогам голосования наша парламентская фракция пополнится новыми членами», — прокомментировал решение Миронов.

Предприниматель Ильнар Сираев представит партию в Нижнекамском одномандатном избирательном округе № 28. Он также является членом регионального отделения СР в РТ, депутатом Совета Тураевского сельского поселения в Менделеевском районе Татарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенскую область от партии «Справедливая Россия» на довыборах кандидатов в депутаты Госдумы в сентябре 2020 года будет представлять летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев.

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