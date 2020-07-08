Москва, , 16:53 — REGNUM Заявление представителя военно-морских силы Украины о готовности воевать против России требует дополнительного осмысления, считает политолог Максим Бардин. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 июля пресс-конференции на тему: «России и Украина: от дипломатических конфликтов к военному противостоянию».

«С каждым годом Россия и Украина всё сильнее отдаляются друг от друга, — сказал Бардин. — Можно констатировать дипломатическое противостояние, которое продолжается уже несколько лет. Оно находит своё отражение на площадках ООН, блокируются резолюции. Противостояние наблюдается не только на дипломатическом фронте, но и на информационном поле. Вместе с тем ситуация не улучшается, а усугубляется. Несколько дней назад в информационном поле широко обсуждались заявления, которые были сделаны официальным представителем военно-морских сил Украины. Он анализировал возможность военного противостояния. В своих заявлениях он обозначал территории и регионы, где это может происходить. Детализировал военную тактику и типы оружия, которые могут применяться в данном конфликте. Это заявление требует дополнительного осмысления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины готовы к полноценному военному конфликту с Россией.