Москва, , 16:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечено большое значение этого шага для укрепления российской государственности и устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами двух стран была выражена «твёрдая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права».

Владимир Путин также поблагодарил Си Цзиньпина за отправку в Москву представительной делегации и подразделения Народно-освободительной армии КНР для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры двух стран дали высокую оценку достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства, выразив обоюдное мнение, что «его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции», информирует пресс-служба.

Сообщается, что в беседе также было подчёркнуто стремление и далее активно наращивать экономическое взаимодействие России и Китая «с опорой на масштабные проекты в сферах поставок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, научно-технического и инновационного сотрудничества».

«Подтверждена заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также по линии ШОС и БРИКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, ранее о состоявшемся телефонном разговоре лидеров России и КНР сообщило Центральное телевидение Китая.

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