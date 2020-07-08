Милан, Италия, , 16:47 — REGNUM Страны-члены Евросоюза должны продемонстрировать единство в борьбе против последствий пандемии, иначе под угрозой может оказаться единый рынок ЕС, сказал на пресс-конференции в Мадриде в среду, 8 июля, премьер Италии Джузеппе Конте.

В Мадриде Конте проведет ряд встреч, в том числе с премьером Испании (также существенно пострадавшей от последствий эпидемии) Педро Санчесом, чтобы выработать общие меры поддержки своей позиции в ЕС.

Италия и Испания, как и некоторые другие в наибольшей степени пострадавшие от пандемии страны, поддерживают решение о создании специальных общих фондов ЕС, против этого выступают руководители ряда стран (в том числе Австрии и Нидерландов), которые, по их словам, не хотят, чтобы долги Италии и других пострадавших были распределены на весь ЕС.

Из-за разногласий власти Евросоюза до сих пор не утвердили решения об общих мерах борьбы с последствиями эпидемии, оно было отложено сначала до июньского, потом — до июльского саммита руководителей стран-членов.