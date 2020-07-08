Москва, , 16:45 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, как бывший президент страны, автоматически не получит место пожизненного сенатора. Об этом Матвиенко заявила журналистам, отвечая на вопрос о том, получит ли Медведев статус сенатора в связи с вступлением в силу конституционных поправок.

«Это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа», — сказала Матвиенко.

Она пояснила, что необходимо будет в законе прописать механизм действия этой поправки.

«В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — пояснила она.

Напомним, что одна из поправок к Конституции гласит, что в число сенаторов смогут входить не более 30 граждан России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Пожизненный статус сенатора смогут получать бывшие президенты России.