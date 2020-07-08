Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Правительства Петербурга и Ленобласти собираются провести совместное заседание. Об этом 8 июля сообщили в администрации Ленинградской области.

О совместном заседании договорились губернаторы двух субъектов — Александр Беглов и Александр Дрозденко. Оно будет посвящено вопросам интеграции регионов и состоится в августе 2020 года.

Заметим, Дрозденко ранее обратился к коллегам из Петербурга с призывом к экономической, социальной и транспортной кооперации двух регионов. В Смольном идею поддержали. В частности, было решено расширить президиумом и отраслевыми рабочими группами существующий координационный совет регионов.

Туда должны были войти профильные чиновники и эксперты, а также члены правительств обоих регионов. При необходимости решения координационного совета будут оформляться законами субъектов федерации.

Первое заседание тогда запланировали на май 2020 года, где собирались обсудить интеграцию систем социальной поддержки жителей города и области, транспортную систему, совместное развитие туризма, обеспечение продовольственной безопасности и оценку численности населения Петербурга и Ленобласти.

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Как заметили в Ленобласти, в феврале, более 180 тыс. жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург. В свою очередь более 2 млн петербуржцев приезжают в Ленобласть сезонно на дачи или на выходные.

Кроме того, около 20% учащихся школ в приграничных с Петербургом населенных пунктах Ленобласти — Кудрово, Мурино и других — это петербуржцы, а многие дети из Ленобласти учатся в петербургских школах.

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