Париж, , 16:05 — REGNUM Жан Кастекс, новый премьер-министр Франции, заявил о возможной второй эпидемиологическое волне в стране, передает BFM TV.

«Да, план повторной изоляции готов, но мы не собираемся его вводить, как мы это сделали в марте», — заявил премьер-министр Франции.

По его словам, абсолютная изоляция будет иметь ужасные последствия, поэтому власти стремятся этого избежать.

«У меня есть желание подготовить Францию к возможной второй волне, но с учетом необходимости сохранения экономической и социальной жизни», — отметил Жан Кастекс.

Ожидается, что премьер-министр Франции посетит Французскую Гвиану в воскресенье, 12 июля 2020 года, где распространение коронавируса все еще особенно сильно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции предложил увеличить до 7,5 млрд евро поддержку медицинскому персоналу.

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