Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM Председатель суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Лорд Манс принес присягу, сообщили 8 июля в пресс-службе президента Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, которая прошла в режиме видеоконференции. Он отметил, что учреждение суда МФЦА доказывает глубокую приверженность страны структурным реформам в судебной системе.

Президент добавил, что инвесторы могут встретить на площадке МФЦА достойных судей, качественные процедуры и практики. «МФЦА должен стать синонимом надежной финансовой платформы и повысить уверенность и доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов», — заявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл здание суда и арбитражного центра Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

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