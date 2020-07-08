Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий круг имеющих право оказывать государственные и муниципальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Предлагается предоставить право экспертам оказывать услуги. При этом речь идет о тех экспертах, которые являются уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать необходимые и обязательные услуги. Например, при проведении экспертизы заявленных к вывозу (временному вывозу) культурных ценностей для получения разрешения на вывоз культурных ценностей или при проведении государственной историко-культурной экспертизы.

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