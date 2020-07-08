Киев, , 15:53 — REGNUM Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко официально закрыто, сообщил 8 июля, адвокат Порошенко Илья Новиков.

По информации Новикова, закрыто дело, касающееся продажи завода «Кузня на Рыбальском». Адвокат добавил, что получил постановление о закрытии дела от руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Также Новиков отметил, что на следователей оказывалось давление, о чем они готовы в ближайшее время рассказать прессе.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года компания бизнесмена Сергея Тигипко выкупила долю Порошенко в 73,9% акций завода за $235,8 млн. Осенью 2019 года по этому делу состоялись первые обыски. В настоящий момент всего расследуется более двух десятков дел, где в том или ином качестве фигурирует экс-президент Порошенко.