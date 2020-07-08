Берлин, , 15:47 — REGNUM На сегодняшний день в условиях пандемии коронавирусной инфекции необходимо больше международного сотрудничества для того, чтобы справиться с эпидемией. А решение Соединённых Штатов о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), напротив, является ударом для системы международного сотрудничества. Об этом в ходе брифинга 8 июля заявила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц.

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Она отметила, что правительство Германии ценит работу ВОЗ, которая особенно важна в нынешней ситуации.

«Мы считаем выход США ударом для международного сотрудничества», — приводит ТАСС слова Фитц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент США Дональд Трамп, который ранее активно критиковал ВОЗ, направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Также известно, что о своём решении Вашингтон уже проинформировал ООН. В ВОЗ также подтвердили получение уведомления о выходе США из организации.

Добавим, что решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года.