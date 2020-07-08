Москва, 8 июля 2020, 15:45 — REGNUM На сегодняшний день США слишком устойчивы, и нет оснований говорить, будто «американский Титаник» скоро утонет, считает член Зиновьевского клуба Алексей Плотников. Об этом он заявил 8 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа протестующих в Вашингтоне сожгла американский флаг во время выступления президента США Дональда Трампа в честь Дня независимости.
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