Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Решение об открытии границы Грузии для сообщения с пятью странами Евросоюза может быть в скором времени пересмотрено в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 8 июля заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Каждую неделю мы будем следить за ситуацией, за тем, какие получим результаты. Со странами ЕС будет обсуждаться повторно, какими будут следующие шаги. Исходя из этого, будут внесены и изменения в решение, принятое сегодня», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что в минздраве будут следить за загруженностью медицинских коек в стране в сочетании с коэффициентом распространения коронавируса в течение последних двух недель. Если эпидемиологическая обстановка станет хуже, то могут быть введены ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля руководство Грузии составило список из пяти государств, с которыми восстанавливается сообщение. В страну могут свободно прибывать граждане Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии.

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