Москва, , 15:39 — REGNUM Видеоформат переговоров полезен, однако он не заменяет личных контактов. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, видеоформат полезен, но еще раз подчеркну — он не заменяет личных контактов», — сказал Лавров на открытии переговоров с главами МИД ДРК, Египта и ЮАР в формате видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что очередной саммит Россия — Африка состоится в 2022 году в одной из африканских стран. Предыдущий форум прошел в октябре 2019 года в Сочи.

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