Москва, , 15:34 — REGNUM Нет сомнений в том, что Южная Корея начала переговоры об организации саммита с участием Северной Кореи, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, главный показатель, свидетельствующий в пользу версии о подготовке такого саммита, — это серьёзные и довольно необычные кадровые перестановки во внешнеполитическом блоке южнокорейского правительства, которые произошли в начале прошлой недели. Как пояснил востоковед, в Южной Корее работу по Северу курируют три высших чиновника. Это так называемый министр объединения, который отвечает за дипломатические переговоры с Севером, начальник разведки, который занимается не только шпионажем, но и обеспечением секретных контактов и переговоров с Севером, и советник по национальной безопасности, который координирует деятельность двух первых чиновников, а также деятельность МИД (МИД в обычной ситуации Северной Кореей почти не занимается).

«Итак, что же произошло? Бывший начальник разведки Со Хун назначен советником по национальной безопасности. Со Хун — толковый человек, профессиональный разведчик из учёных, который начинал как очень хороший социолог, потом ушёл в разведку. Всю жизнь он занимался Северной Кореей, в основном как аналитик, но был и на оперативной работе. Главное то, что именно он, будучи заместителем директора Национальной службы разведки, курировал подготовку к первым двум межкорейским саммитам 2000 и 2007 годов, — рассказал Ланьков. — Однако сейчас Со Хун был перемещён с этого поста на другой, примерно равный по важности пост — советника по национальной безопасности. Человек, который пришёл ему на смену в качестве руководителя разведки, — Пак Чи Вон, очень опытный и очень влиятельный политик, в некотором смысле — легенда южнокорейской политической жизни. Пак Чи Вон — мастер компромиссов, парламентских союзов и сложных многоходовок. Однако в жизни он никогда не занимался ни вопросами, связанными со спецслужбами, ни вопросами внешней политики. Единственным эпизодом в его долгой и бурной жизни, когда он занимался чем-то по спецслужбистской линии, была подготовка первого межкорейского саммита 2000 года, в которой он сыграл ключевую роль».

Иными словами, как заметил Ланьков, на ключевые позиции поставлены два человека, которые 15−20 лет назад занимались именно организацией саммитов с Севером. При этом у обоих назначенцев есть как официальные, так и неофициальные каналы связи с Пхеньяном.

«То есть и Со Хун, и Пак Чи Вон могут набрать некие известные лишь очень немногим телефонные номера, и где-то в офисе Ким Чен Ына (или в соседнем офисе в Пхеньяне) зазвонит телефон. И трубку там возьмут. Так что южнокорейское правительство начало подготовку саммита — или, по крайней мере, надеется эту подготовку начать в ближайшем будущем», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что на сегодняшний день Сеул заинтересован в новом саммите с участием КНДР и США гораздо сильнее, чем Пхеньян.

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