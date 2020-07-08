Москва, , 15:31 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на аудите регионов после смены губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

«Счетная палата должна каждый регион после смены губернатора досконально проверять. Если сейчас у Счетной палаты нет таких полномочий, то мы, Госдума, должны её наделить ими», — заявил Жириновский.

«Дайте полный аудит губернии после смены руководства: что было до, сколько денег, сколько замороженных строек. А то получается, что новый губернатор приступает к работе и не знает, что там творилось», — рассуждает парламентарий.

Такая мера поможет работе нового главы региона, уверен депутат.