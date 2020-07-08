Москва, , 15:29 — REGNUM Сегодня, 8 июля, президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом вопросы, касающиеся ближневосточного урегулирования. Как сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

Читайте также: Небензя: РФ помогает Палестине и Израилю создать площадку для встречи

Отмечается, что российский лидер подчеркнул важность укрепления межпалестинского единства.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования, — говорится в сообщении. — С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой».

Также по теме: Лавров заявил о необходимости перезапустить переговоры Палестины и Израиля

Также стороны обсудили актуальные вопросы российско-палестинского сотрудничества с учётом договорённостей по итогам встречи лидеров двух стран в Вифлееме в январе 2020 года. Главы государств договорились продолжать взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля.