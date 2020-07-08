Москва, 8 июля 2020, 15:29 — REGNUM Сегодня, 8 июля, президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом вопросы, касающиеся ближневосточного урегулирования. Как сообщили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
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Отмечается, что российский лидер подчеркнул важность укрепления межпалестинского единства.
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Также стороны обсудили актуальные вопросы российско-палестинского сотрудничества с учётом договорённостей по итогам встречи лидеров двух стран в Вифлееме в январе 2020 года. Главы государств договорились продолжать взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости незамедлительно перезапустить прямые переговоры Палестины и Израиля.