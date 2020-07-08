Белград, , 15:28 — REGNUM Встреча президента Сербии Александра Вучича с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко, которая была назначена на 10 часов утра 8 июля, не состоялась. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Пресса не была ознакомлена с темами, которые сербский лидер планировал обсудить с российским дипломатом, пишет издание Blic.

Последний раз Вучич и Боцан-Харченко встречались на мероприятиях по случаю празднования Дня России, организованных российской дипмиссией в Белграде.