Москва, , 15:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о выполнении кадастровых работ за счет средств граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Расширяется круг лиц, которые могут выступать заказчиками комплексных кадастровых работ, прежде всего, это собственники объектов недвижимости и их представители, а также объединения дачных и садовых хозяйств (СНТ), а также представители правообладателей гаражей или земельных участков, на которых они расположены.

Проект закона устанавливает особенности выполнения комплексных кадастровых работ за счет средств заинтересованных в выполнении таких работ лиц.

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