Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Грузия будет восстанавливать сообщение с другими странами по зеркальному принципу. Об этом 8 июля сказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает «Общественное телевидение».

«Есть некоторые страны, не принявшие список рекомендаций, которые Евросовет принял в конце июня. Наш подход зеркален, и мы будем действовать соответственно в отношении всех этих стран», — сказал Залкалиани.

Он добавил, что для резидентов тех стран, где грузинских граждан обяжут после прибытия находиться в двухнедельном карантине, в Грузии будет аналогичный прием. При этом глава МИД сообщил, что каждые две недели списки стран, с которыми открыты сообщения, будут пересматриваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Тбилиси открыл границу для гостей из Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии.

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