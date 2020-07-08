Москва, , 15:22 — REGNUM Россия продолжит оказывать помощь африканским странам в борьбе с коронавирусом. Об этом 8 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегами Египта, ЮАР и ДРК.

По его словам, пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономике стран Африки. «Мы особое внимание сегодня уделили и гуманитарным вопросам», — сказал Лавров.

Он добавил, что более 30 стран Африки направили обращения в адрес России об оказании содействия в борьбе с коронавирусом. Российская сторона обещала продолжить оказывать помощь в рамках африканских и глобальных многосторонних структур.

Ранее Сергей Лавров заявил, что очередной саммит Россия — Африка состоится в 2022 году в одной из африканских стран. Предыдущий форум прошел в октябре 2019 года в Сочи.

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