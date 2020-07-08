Москва, , 15:21 — REGNUM На сегодняшний день Сеул заинтересован в новом саммите с участием КНДР и США гораздо сильнее, чем Пхеньян, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заверения северокорейского МИДа в том, что КНДР не собирается участвовать в переговорах с США.

«КНДР набивает себе цену. Саммит сейчас нужен и Югу куда больше, чем Северной Корее. Если саммит удастся организовать, то это возможность для Мун Чжэ Ина набрать очки и повысить рейтинг, показав себя миротворцем, который, дескать, успешно решает ядерную проблему (хотя, конечно, никакой проблемы он не решает, так как эта проблема неразрешима в принципе), — сказал Ланьков. — Для КНДР этот саммит будет иметь значение только в том случае, если в обмен на согласие на его проведение их американские и южнокорейские партнёры, скажем так, раскошелятся. Существующая практика заключается в том, что саммиты неоднократно Северной Корее оплачивали. Первый саммит был простимулирован передачей Северной Корее около полумиллиарда долларов из Южной Кореи. Речь шла о разовом переводе без какого-либо контроля и условий использования этих средств».

Причём, как подчеркнул Ланьков, организацией этого перевода занимался Пак Чи Вон, то есть человек, который несколько дней назад был назначен начальником южнокорейской разведки.

«Скорее всего, что-то похожее будет и сейчас, так как в противном случае у Севера просто нет причин для того, чтобы говорить с Югом и повышать президенту Муну рейтинг», — констатировал востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков заявил, что дипломатические индикаторы свидетельствуют о том, что в Южной Корее начали подготовку к саммиту, в котором примут участие Северная Корея и США.

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