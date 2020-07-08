Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий формирование конкурсной и аттестационной комиссий государственного органа, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Уточняется понятие «независимый эксперт», определяется круг лиц, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов.

В частности, независимыми экспертами могут являться представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, в сфере кадровых технологий и государственной гражданской службы.

Предусматривается, что включаемые в составы аттестационных и конкурсных комиссий представители научных, образовательных и других организаций будут приглашаться и отбираться Минтрудом России (или уполномоченным государственным органом субъекта РФ) по запросу представителя нанимателя, в порядке, установленном соответственно правительством РФ или нормативно-правовым актом субъекта РФ.

Также предлагается уточнить общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и (или) конкурсной комиссии государственного органа, который не может превышать трех лет.