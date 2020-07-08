Москва, , 15:20 — REGNUM Россия готова к взаимной работе по их открытию с другими странами, пускающими граждан РФ. Об этом 8 июля заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия не заинтересована «вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу».

«Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин заявил, что рассчитывать на быстрое открытие границ ЕС для России не стоит.

Он обратил внимание, что открытие границ в ЕС происходит постепенно, сначала получают право на въезд туристы из соседних стран, после будет задействован весь Европейский союз.

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