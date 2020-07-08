Париж, , 15:18 — REGNUM В ходе совместной видеоконференции министры иностранных дел Франции, Германии, Египта и Иордании обсудили текущее состояние ближневосточного мирного процесса и его региональные последствия, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Мы обсудили текущее состояние ближневосточного мирного процесса и его региональные последствия. Мы считаем, что аннексия палестинских территорий была бы нарушением международного права и поставила бы под угрозу основы мирного процесса», — говорится в совместном заявлении глав МИД четырех стран.

Стороны подтвердили приверженность концепции о двух независимых государствах Израиле и Палестине на основе международного права и соответствующих резолюций ООН.

«Мы обсудили, как возобновить плодотворный диалог между израильской и палестинской сторонами, и предлагаем нашу поддержку для содействия прогрессу переговоров», — заявили главы МИД Франции, Германии, Египта и Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, франко-палестинский адвокат Салах Хамури, активист, был освобожден в Израиле после недели заключения под стражей.

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