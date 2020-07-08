Аккра, , 15:20 — REGNUM Основная оппозиционная партия Ганы впервые выдвинула женщину в качестве кандидата на пост вице-президента страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Наана Джейн Опоку Агьеман объединит свои усилия с бывшим президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, когда он выдвинет свою кандидатуру на декабрьских выборах.

Профессор Джейн Агьеман — бывший министр образования Ганы и бывший вице-канцлер Университета Кейп-Кост. Если оппозиция победит на президентских выборах в этом году, то Агьеман станет первой женщиной-вице-президентом Ганы.

Некоторые члены партии уверены, что Агьеман сможет привнести в управление страной «смирение, опыт и достижения».

Как сообщают репортеры, главным конкурентом Махамы на выборах 7 декабря станет действующий президент Нана Акуфо-Аддо, претендующий на переизбрание на второй срок подряд.