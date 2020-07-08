Киев, , 15:12 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко полагает, что ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки должно быть отозвано. Об этом он заявил 8 июля в Печерском районном суде Киева, трансляцию заседания транслировал YouTube-канал «Судебная власть Украины».

Ранее прокуратура просила суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает явку к следователю и в суд по первому вызову и иные ограничения.

Порошенко заявил, что была нарушена процедура во время вручения ему подозрения. Значит, подозрение не вручено, и мера пресечения незаконна, следовательно, её нужно отозвать, пояснил он суду.

Один из опрошенных судом понятых заявил, что сообщение о подозрении Порошенко не вручили. Второй отметил, что Порошенко сообщение не получил, но и не отказался от него. Он не взял документы и уехал.

Одно из дел в отношении Порошенко касается назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Следствие полагает что в 2018 году Порошенко принудил к назначению Семочко главу спецслужбы Егора Божка.

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