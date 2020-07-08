Москва, , 15:12 — REGNUM В США происходит разрядка накопившихся глубинных внутриамериканских противоречий, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 8 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Происходящее с Америкой можно описывать в тектонических терминах, — сказал он. — Мы знаем, из-за чего происходят землетрясения. Это как бы разрядка глубинных напряжений. Вот сегодня с Америкой происходит это самое землетрясение. Глубинное напряжение всех внутриамериканских противоречий, которые долго копились, сейчас разрядились вот в это. В чём минус для Америки? Она показывает себя страной, которая тоже находится в зоне тектонических разломов. Америка потеряла в своём имидже самое главное. Она превратилась в тектоническую Японию — все поняли, что никакой незыблемости больше нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США произошло крушение мифа о свободе слова и свободе СМИ.

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