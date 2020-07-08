Москва, , 15:11 — REGNUM Следует провозгласить главным государственным праздником, национальным днём нашей страны 9 мая, таким решением Владимир Путин действительно бы вошёл в историю, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 июля, комментируя инициативу о переносе празднования Дня России.

Ранее член Общественной палаты Ирина Волынец выступила с предложением перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. 12 июня у многих жителей России ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости, отметила Волынец в комментарии для Russia Today.

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«Инициатива Ирины Волынец — это очередное непродуманное предложение, в основе которого даже не скажу, что и лежит, — надеюсь, что не только желание продемонстрировать верноподданничество. Что точно не лежит в его основе, так это понимание того, как создаются национальные праздники.

Жаль, что история с 12 июня — нынешним Днём России — Ирину Волынец и многих других, кто, возможно, поддержит её предложение, ничему не научила. Дело ведь не только в том, что эта дата ассоциируется с распадом СССР, — распад СССР начался не 12 июня 1990 года, официально он прекратил своё существование, как известно, 26 декабря 1991 года, а сам распад продолжается и сегодня. Дело в том, что 12 июня ассоциируется с Ельциным, с проводившейся при нём антигосударственной, антинародной политикой. Частью этой политики была трагедия 1993 года, «увенчанная» действующей Конституцией РФ.

У меня и у многих других была надежда на то, что она будет заменена новой Конституцией России, но этого не произошло, её основные части — преамбула, главы 1 и 2 — остались без изменений, пуповина с 1993 годом разорвана не была. Поэтому и получилось, для примера, что в преамбуле говорится о предках, передавших нам «любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость», а в статье 671 о предках, передавших нам «идеалы и веру в Бога». Мне думается, что о таких вещах в конституциях должно говориться один раз и непротиворечиво.

Ирина Волынец хочет, чтобы наш национальный праздник действительно соотносился у граждан России с «приобретением независимости страны». Да, ни 12 июня, ни 4 ноября для этого, как мы видим, не подходят… Но и 1 июля для этого точно не подойдёт. Позориться во второй раз, как с 12 июня, когда половина граждан России относятся к этому дню безразлично, больше нельзя.