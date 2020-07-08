Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании 8 июля изменило городской закон об уполномоченном по правам человека, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно новой редакции, непарламентские партии не смогут предлагать своих кандидатов на этот пост. Право на выдвижение остается за губернатором Петербурга, депутатами ЗакСа, муниципалитетами и теми некоммерческими организациями, которые занимаются защитой прав и свобод человека. Изначально предполагалось убрать НКО из этого списка.

Кроме того, по закону омбудсмен должен будет информировать спикера Заксобрания в том случае, если у него возникнет «личная заинтересованность» в работе по какому-либо делу.

Напомним, ныне омбудсменом в Петербурге является Александр Шишлов, чьи полномочия истекут в 2022 году.

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