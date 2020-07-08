Москва, , 15:09 — REGNUM Дипломатические индикаторы свидетельствуют о том, что в Южной Корее начали подготовку к саммиту, в котором примут участие Северная Корея и США. Такое предположение 8 июля сделал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление северокорейских дипломатов о том, что северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США.

«Если в Вашингтоне у власти останется Дональд Трамп, то мы ещё увидим 25 «окончательных разрывов» и 25 «исторических прорывов». Не надо всерьёз воспринимать риторику такого рода. Все дипломатические и иные доступные наблюдению индикаторы, все, так сказать, стрелочки сейчас стали показывать в одном направлении — в направлении надвигающегося и подготавливаемого в настоящее время саммита, — сказал Ланьков. — Причём, скорее всего, речь идёт о либо о тройственном саммите, либо, что вероятнее, двух более-менее параллельных встречах на высшем уровне: одна — между руководителями обоих корейских государств, а другая — между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом».

При этом востоковед подчеркнул, что явные признаки подготовки вовсе не означают, что саммит реально состоится.

«Но особых сомнений в том, что соответствующие переговоры и контакты начались, у меня нет», — резюмировал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНДР Квон Чон Гын заявил, что власти КНДР не собираются участвовать в переговорах с США.

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