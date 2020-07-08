Москва, 8 июля 2020, 15:09 — REGNUM Дипломатические индикаторы свидетельствуют о том, что в Южной Корее начали подготовку к саммиту, в котором примут участие Северная Корея и США. Такое предположение 8 июля сделал профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление северокорейских дипломатов о том, что северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США.
При этом востоковед подчеркнул, что явные признаки подготовки вовсе не означают, что саммит реально состоится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД КНДР Квон Чон Гын заявил, что власти КНДР не собираются участвовать в переговорах с США.
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