Москва, , 15:04 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о временном удостоверении личности для находящихся на территории России иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Прописывается, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности лица без гражданства, составленного в соответствии со статьей 101 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и удостоверяет личность его владельца в России.

Кроме того, законопроектом предполагается, что трудовая деятельность вышеуказанной категории лиц будет осуществляться без оформления разрешительных документов и без патента.

Предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение личности, по истечении семи рабочих дней с даты получения документа.

В случае необходимости предусматривается ежегодное продление срока действия нового документа.

По данным МВД, сейчас около 5 тыс. лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность. С принятием закона они пройдут проверку МВД, и по ним могут быть приняты решения о депортации, например, такие лица также смогут впоследствии стать гражданами РФ.

«Зачем их легализуем, это люмпены? Зачем они нужны России?» — задал вопрос в ходе дискуссии депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

В Госдуме также звучали опасения, что люди без гражданства, зная о том, что Россия лояльно относится к таким категориям, будут специально прибывать в страну.

«Опасения, что десятки тысяч прибегут, имеют мало объективных причин», — ответил замглавы МВД Игорь Зубов.

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